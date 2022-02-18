Zezinho fica a disposição do São Bernardo após tratar lesão neste início de temporada

Com grande campanha até o momento, o São Bernardo lidera o grupo B com 11 pontos, com três a frente do São Paulo. Para a sequência do estadual, a equipe do ABC poderá contar com o reforço de uma das novidades do elenco para a temporada, pois o meio-campista Zezinho se recuperou de lesão.Após tratar da lesão que sofreu no reto femoral da coxa esquerda, o jogador de 29 anos está treinando com o elenco e deve reforçar o Tigre nas próximas rodadas. Ele afirma que quer aproveitar as chances que receber e visa ajudar o time para manter a campanha que vem sendo feita.

- A expectativa para voltar a jogar é grande, sem dúvidas. Estou trabalhando forte para aproveitar da melhor maneira possível a oportunidade quando aparecer. Vou seguir trabalhando forte para dar meu máximo nas partidas e ajudar a equipe a manter essa grande campanha que vem fazendo - comentou.

Após defender o Rio Branco-PR em 2021, o meia foi contratado pelo clube paulista nesta temporada. Ele destaca que se adaptou rapidamente, elogiou o elenco do São Bernardo e revela a ansiedade para fazer sua estreia pelo Tigre.- Estou tendo uma adaptação muito boa, me sinto muito à vontade. Temos um grupo muito bom de convivência e isso ajuda a me sentir em casa. Infelizmente acabei sofrendo com a lesão, mas já estou recuperado e ansioso para fazer minha estreia com a camisa do São Bernardo - concluiu.