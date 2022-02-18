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Zezinho fica a disposição do São Bernardo após tratar lesão neste início de temporada

Meia do Bernô revelou ansiedade em finalmente poder defender o clube ...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 18:35
Com grande campanha até o momento, o São Bernardo lidera o grupo B com 11 pontos, com três a frente do São Paulo. Para a sequência do estadual, a equipe do ABC poderá contar com o reforço de uma das novidades do elenco para a temporada, pois o meio-campista Zezinho se recuperou de lesão.Após tratar da lesão que sofreu no reto femoral da coxa esquerda, o jogador de 29 anos está treinando com o elenco e deve reforçar o Tigre nas próximas rodadas. Ele afirma que quer aproveitar as chances que receber e visa ajudar o time para manter a campanha que vem sendo feita.
- A expectativa para voltar a jogar é grande, sem dúvidas. Estou trabalhando forte para aproveitar da melhor maneira possível a oportunidade quando aparecer. Vou seguir trabalhando forte para dar meu máximo nas partidas e ajudar a equipe a manter essa grande campanha que vem fazendo - comentou.
Após defender o Rio Branco-PR em 2021, o meia foi contratado pelo clube paulista nesta temporada. Ele destaca que se adaptou rapidamente, elogiou o elenco do São Bernardo e revela a ansiedade para fazer sua estreia pelo Tigre.- Estou tendo uma adaptação muito boa, me sinto muito à vontade. Temos um grupo muito bom de convivência e isso ajuda a me sentir em casa. Infelizmente acabei sofrendo com a lesão, mas já estou recuperado e ansioso para fazer minha estreia com a camisa do São Bernardo - concluiu.
Crédito: Foto:GabrielGoto/SãoBernardoFC

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