Zetti será coordenador da preparação de goleiros da base no São Paulo

O São Paulo terá a volta de mais um ídolo durante a rotina da equipe. O ex-goleiro Zetti será coordenador da preparação de goleiros das categorias de base do clube. Tchê Tchê na lista: veja os jogadores mais caros da história do São Paulo

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Zetti vai trabalhar em Cotia e coordenar todo o trabalho das categorias de base com os goleiros são-paulinos. Inclusive, ele chegou a ser treinador da categoria em 2001, logo depois de anunciar sua aposentadoria dos gramados. No Tricolor Paulista Zetti se consagrou como um dos melhores goleiros do mundo, tendo conquistado o Brasileirão de 1991, a Taça Libertadores da América em 1992 e 93, dois Mundiais de Clubes nestes mesmos anos, e chegou à Seleção Brasileira, com a qual foi tetracampeão na Copa do Mundo de 1994.