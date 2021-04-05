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futebol

Zetti será coordenador da preparação de goleiros da base no São Paulo

Anúncio foi realizado pelo próprio presidente do clube, Julio Casares, antes da apresentação do novo técnico do sub-20, Alex. Ex-goleiro vai trabalhar em Cotia...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 17:30

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 17:30
Crédito: Acervo/SPFC
O São Paulo terá a volta de mais um ídolo durante a rotina da equipe. O ex-goleiro Zetti será coordenador da preparação de goleiros das categorias de base do clube. Tchê Tchê na lista: veja os jogadores mais caros da história do São Paulo
Julio Casares, presidente do Tricolor, confirmou a informação antes da apresentação do ex-meia Alex, que chegou para ser o novo técnico da equipe sub-20 do São Paulo.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Zetti vai trabalhar em Cotia e coordenar todo o trabalho das categorias de base com os goleiros são-paulinos. Inclusive, ele chegou a ser treinador da categoria em 2001, logo depois de anunciar sua aposentadoria dos gramados. No Tricolor Paulista Zetti se consagrou como um dos melhores goleiros do mundo, tendo conquistado o Brasileirão de 1991, a Taça Libertadores da América em 1992 e 93, dois Mundiais de Clubes nestes mesmos anos, e chegou à Seleção Brasileira, com a qual foi tetracampeão na Copa do Mundo de 1994.
Após pendurar as chuteiras, Zetti trabalhou como treinador, e atualmente é proprietário de uma escola para goleiros e comentarista esportivo.

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