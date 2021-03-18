Zetti, ídolo do São Paulo, será embaixador de sportech de dados no futebol

O ex-goleiro e ídolo do São Paulo, Zetti, foi o escolhido pela xG Football Intelligence, para ser embaixador da sportech de inteligência de dados no futebol no Brasil.
Zetti, que esteve na conquista do tetracampeonato mundial pelo Brasil e também conquistou o mundial de clubes pelo São Paulo, irá representar a empresa em reuniões institucionais e apresentações comerciais, além de iniciar contatos em clubes que eventualmente possam se tornar assessorados pela companhia.
- A análise de dados demanda alto índice de acertos para se transmitir informações precisas. Similar à função de goleiro, na qual um pequeno erro pode ser fatal. E como alguém que vive o futebol há mais de 30 anos, também sei que o auxílio de uma plataforma como a nossa será de grande valia para clubes e jogadores. Então tenho muito prazer em me tornar embaixador da xG - afirmou Zetti.
O CEO da xG Football Intelligence, Alex Bourgeois, comentou sobre os motivos da escolha por Zetti e os planos da empresa para se consolidar no futebol brasileiro. Até o momento, o Bahia é o clube que tem parceria com a empresa no Brasil. A xG tem clientes na França, Itália e Colômbia. - É motivo de muito orgulho nos associarmos a um profissional vencedor como o Zetti. Ele representa tudo que queremos transmitir aos nossos clientes: caráter, vitória e conhecimento. Esperamos nos consolidar no mercado brasileiro e o Zetti, com a credibilidade que tem, um campeão mundial, será fundamental nesse sentido, abrindo novos horizontes - analisou Alex.
No Tricolor Paulista Zetti se consagrou como um dos melhores goleiros do mundo, tendo conquistado o Brasileirão de 1991, a Taça Libertadores da América em 1992 e 93, dois Mundiais de Clubes nestes mesmos anos, e chegou à Seleção Brasileira, com a qual foi tetracampeão na Copa do Mundo de 1994.
Após pendurar as chuteiras, Zetti trabalhou como treinador, e atualmente é proprietário de uma escola para goleiros e comentarista esportivo.