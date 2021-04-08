Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zetti é apresentado no São Paulo: 'A ideia é formar goleiros no clube'

Ex-goleiro e ídolo do Tricolor foi apresentado como novo coordenador de goleiros das categorias de base. Ele explicou como será a metodologia do seu trabalho...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 15:30
Zetti, ex-goleiro e ídolo do São Paulo, foi apresentado na tarde desta quinta-feira como novo coordenador de goleiros da base são-paulina. A principal ideia, segundo ele, será formar novos atletas da posição no CT de Cotia.
>> Tchê Tchê na lista: veja os jogadores mais caros da história do São Paulo
Perguntado sobre a metodologia de trabalho e o que pretende em sua função, Zetti explicou alguns pontos importantes do seu novo trabalho no Tricolor.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - Eu tive um contato com o Alex (novo treinador do sub-20), é um grande amigo, tivemos momentos juntos. Estive aqui na apresentação dele. Na verdade, toda a gestão de goleiros, eu vou estar presente, muito atento com tudo isso, junto com os treinadores de goleiros. Vamos dar continuidade a isso e vou estar levando uma metodologia do que eu acho que é bom para formar atletas dessa posição, resgatar o DNA de goleiros do clube. A ideia é formar goleiros - disse em entrevista coletiva. Zetti também comentou que pretende usar a sua experiência na função. Bicampeão mundial e da Libertadores pelo São Paulo e campeão mundial pela Seleção Brasileira na década de 90, Zetti volta a trabalhar na base do clube após quase 20 anos. Logo depois da sua aposentadoria, em 2001, ele foi técnico da categoria sub-20.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados