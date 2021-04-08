Zetti é apresentado no São Paulo: 'A ideia é formar goleiros no clube'

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - Eu tive um contato com o Alex (novo treinador do sub-20), é um grande amigo, tivemos momentos juntos. Estive aqui na apresentação dele. Na verdade, toda a gestão de goleiros, eu vou estar presente, muito atento com tudo isso, junto com os treinadores de goleiros. Vamos dar continuidade a isso e vou estar levando uma metodologia do que eu acho que é bom para formar atletas dessa posição, resgatar o DNA de goleiros do clube. A ideia é formar goleiros - disse em entrevista coletiva. Zetti também comentou que pretende usar a sua experiência na função. Bicampeão mundial e da Libertadores pelo São Paulo e campeão mundial pela Seleção Brasileira na década de 90, Zetti volta a trabalhar na base do clube após quase 20 anos. Logo depois da sua aposentadoria, em 2001, ele foi técnico da categoria sub-20.