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Zenit x Chelsea: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Com a classificação já garantida, os Blues vão em busca de um resultado para permanecer na liderança do Grupo H
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LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 15:12

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:12

Nesta quarta-feira, Zenit e Chelsea se enfrentam pela última rodada da fase de grupos da Champions League. Já classificado às oitavas de final, os Blues buscam um resultado para permanecerem na liderança do Grupo H. O confronto, no Estádio São Petersburgo, está marcado para às 14h45.> Veja a classificação da Champions League
ZENITO Zenit é o terceiro do Grupo H, com 4 pontos, e já não tem chances de classificação às oitavas de final, mas tem a classificação à Liga Europa quase já assegurada. Pois mesmo em caso de vitória do Malmö, quarto colocado, a diferença no saldo de gols é grande (-12).
> Eden Hazard é alvo de interesse de clube da Premier League
CHELSEAOs Blues vinham de uma ótima sequência de 12 jogos sem perder, mas saíram com a derrota no último jogo, contra o West Ham, o que fez a equipe perder a liderança da Premier League. Na Champions League, o Chelsea já se classificou às oitavas de final e vai atrás de um resultado para seguir na liderança do Grupo H.FICHA TÉCNICA
Zenit x ChelseaChampions League - 6ª rodada
Data e horário: 08/12/2021, às 14h45Local: Estádio São Petersburgo, em São Petersburgo (RUS)Onde assistir: TNT Sports e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ZENIT (Técnico: Sergey Semak)Kerzhakov; Barrios, Lovren, Rakitskyi; Karavaev, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho.
Desfalques: Dmitri Chistyakov (suspenso)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, James; Mount, Ziyech; Lukaku.
Desfalques: Ben Chilwell, Chalobah, Kante e Kovacic (lesionados).
Crédito: VitóriadoChelseapor1a0sobreoZenit,naprimeirarodadadoGrupoHdaChampionsLeague(Foto:AFP

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