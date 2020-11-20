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futebol

Zenit entre na briga com Porto pela contratação de Hulk em janeiro

Russos oferecem dobro do salário do que os portugueses conseguem alcançar, mas Dragões acreditam que questão sentimental terá peso maior do que financeiro...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 09:32

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 09:32

Crédito: Hulk quer jogar no futebol europeu nesta temporada (Divulgação/Shanghai SIPG
Apesar do forte interesse do Porto no retorno do Hulk, o Zenit, outra ex-equipe em que o brasileiro atuou, fez uma proposta formal ao veterano de 34 anos, revelou o jornal “A Bola”. Os números que os russos ofereceram dobram os valores apresentados pelos portugueses, em torno dos três milhões de euros (perto de R$ 19 milhões) por temporada.Pinto da Costa, presidente dos Dragões, acredita que a questão sentimental deve pesar mais do que o fator financeiro. No entanto, as informações apontam que o Zenit já entrou em contato com pessoas próximas do brasileiro com o objetivo de sensibilizar o ex-jogador da Seleção e convencê-lo a atuar na Rússia novamente.
Hulk está em fim de contrato com o Shanghai SIPG, da China, país onde viveu os últimos cinco anos. O jornal também revelou que o atacante tem sonho de seguir jogando na Europa e o atleta já demonstrou vontade em vestir a camisa do Porto novamente e há a expectativa de que um acerto possa ser concretizado antes do final do ano.

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