Zenit entre na briga com Porto pela contratação de Hulk em janeiro

Apesar do forte interesse do Porto no retorno do Hulk, o Zenit, outra ex-equipe em que o brasileiro atuou, fez uma proposta formal ao veterano de 34 anos, revelou o jornal “A Bola”. Os números que os russos ofereceram dobram os valores apresentados pelos portugueses, em torno dos três milhões de euros (perto de R$ 19 milhões) por temporada.Pinto da Costa, presidente dos Dragões, acredita que a questão sentimental deve pesar mais do que o fator financeiro. No entanto, as informações apontam que o Zenit já entrou em contato com pessoas próximas do brasileiro com o objetivo de sensibilizar o ex-jogador da Seleção e convencê-lo a atuar na Rússia novamente.