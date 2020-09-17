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Zenit entra na briga com o Leeds de Bielsa para contratar Rodrigo De Paul, da Udinese

De acordo com site italiano, negócio entre o clube de Marcelo Bielsa e os italianos estagnou...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 16:33
Crédito: Udinese quer entre 30 e 35 milhões de euros para liberar De Paul (AFP
A negociação entre o Leeds United de Marcelo Bielsa e a Udinese pelo meia argentino Rodrigo De Paul parecia em estágio avançado, mas uma nova equipe entrou na disputa: o Zenit, da Rússia.De acordo com o site 'Calciomercato', o Leeds não conseguiu atingir a pedida da Udinese, por volta de 30 a 35 milhões de euros. Portanto, a negociação está pausada.
Desta forma, o Zenit surge como parte interessada na contratação do meia da seleção argentina - um interesse que não é exatamente novo, mas o Zenit não estava disposto a negociar pelo valor pedido anteriormente - fator que pode mudar a partir de agora.
De Paul tem 26 anos de idade e está na Udinese desde julho de 2016. A partir daí, tornou-se uma das principais peças do clube italiano, com 25 gols e 25 assistências em 146 jogos. Pela seleção argentina, fez 17 partidas até agora.

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