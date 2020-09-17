Zenit entra na briga com o Leeds de Bielsa para contratar Rodrigo De Paul, da Udinese

Crédito: Udinese quer entre 30 e 35 milhões de euros para liberar De Paul (AFP

A negociação entre o Leeds United de Marcelo Bielsa e a Udinese pelo meia argentino Rodrigo De Paul parecia em estágio avançado, mas uma nova equipe entrou na disputa: o Zenit, da Rússia.De acordo com o site 'Calciomercato', o Leeds não conseguiu atingir a pedida da Udinese, por volta de 30 a 35 milhões de euros. Portanto, a negociação está pausada.

Desta forma, o Zenit surge como parte interessada na contratação do meia da seleção argentina - um interesse que não é exatamente novo, mas o Zenit não estava disposto a negociar pelo valor pedido anteriormente - fator que pode mudar a partir de agora.