Zenit entra na briga com o Leeds de Bielsa para contratar Rodrigo De Paul, da Udinese

A negociação entre o Leeds United de Marcelo Bielsa e a Udinese pelo meia argentino Rodrigo De Paul parecia em estágio avançado, mas uma nova equipe entrou na disputa: o Zenit, da Rússia.De acordo com o site 'Calciomercato', o Leeds não conseguiu atingir a pedida da Udinese, por volta de 30 a 35 milhões de euros. Portanto, a negociação está pausada.
Desta forma, o Zenit surge como parte interessada na contratação do meia da seleção argentina - um interesse que não é exatamente novo, mas o Zenit não estava disposto a negociar pelo valor pedido anteriormente - fator que pode mudar a partir de agora.
De Paul tem 26 anos de idade e está na Udinese desde julho de 2016. A partir daí, tornou-se uma das principais peças do clube italiano, com 25 gols e 25 assistências em 146 jogos. Pela seleção argentina, fez 17 partidas até agora.