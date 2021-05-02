Zenit é campeão russo com goleada sobre o Lokomotiv Moscou; Malcom e Wendel celebram o título

Crédito: Vyacheslav Evdokimov / Zenit

O Zenit conquistou o tricampeonato russo neste domingo. Com vitória por 6 a 1 sobre o Lokomotiv Moscou, que é o segundo colocado e rival direto no torneio, a equipe de São Petersburgo assegurou a conquista. O brasileiro Malcom, com um golaço de cobertura, Azmoun, com um hat-trick, e Dzyuba, duas vezes, marcaram os gols.

+ Veja a tabela da Champions League- Obrigado também aos meus companheiros de equipe e comissão técnica. Não posso esquecer jamais o departamento médico do clube, que me colocou em plenas condições para voltar e exercer meu futebol com qualidade. Agora é festejar - disse Malcom após o jogo.

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