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Zenit é campeão russo com goleada sobre o Lokomotiv Moscou; Malcom e Wendel celebram o título

Equipe de São Petersburgo passa por cima do principal rival na briga pelo título e vence por 6 a 1 jogando em casa e com cerca de 40 mil torcedores na Gazprom Arena
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Publicado em 02 de Maio de 2021 às 19:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 19:01
Crédito: Vyacheslav Evdokimov / Zenit
O Zenit conquistou o tricampeonato russo neste domingo. Com vitória por 6 a 1 sobre o Lokomotiv Moscou, que é o segundo colocado e rival direto no torneio, a equipe de São Petersburgo assegurou a conquista. O brasileiro Malcom, com um golaço de cobertura, Azmoun, com um hat-trick, e Dzyuba, duas vezes, marcaram os gols.
+ Veja a tabela da Champions League- Obrigado também aos meus companheiros de equipe e comissão técnica. Não posso esquecer jamais o departamento médico do clube, que me colocou em plenas condições para voltar e exercer meu futebol com qualidade. Agora é festejar - disse Malcom após o jogo.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo
Este foi o oitavo título do Zenit na história do Campeonato Russo, sendo o terceiro consecutivo e o quinto nas últimas dez edições. Outro brasileiro do elenco e um dos principais destaques da equipe, o volante Wendel, ex-Fluminense, também comemorou.

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