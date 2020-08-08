Zenit, do brasileiro Malcom, é campeão da Supercopa da Rússia

Crédito: Divulgação / Zenit

O Zenit conquistou a Supercopa da Rússia na última sexta-feira (7), ao bater o Lokomotiv Moscou, por 2 a 1. O atacante brasileiro Malcom, que atua no time russo, comemorou mais uma conquista na carreira.

- Tenho vivido muitos bons momentos aqui no Zenit. Participei de mais uma decisão e conseguimos vencer. É uma emoção que não consigo explicar. Parabéns a todos - disse Malcom.​Os gols do Zenit foram anotados por Artem Dzyba, aos 14 minutos do primeiro tempo, e Magomed Ozdoyev, aos 24 da segunda etapa. Vedran descontou para o Lokomotiv, aos 27 finais.

- Quero continuar fazendo o meu melhor e ajudar o clube em seus objetivos - finalizou o brasileiro.