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Zenit, do brasileiro Malcom, é campeão da Supercopa da Rússia

Após títulos do Campeonato Russo e da Copa da Rússia, atleta leva também a Supercopa...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 14:11

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 14:11

Crédito: Divulgação / Zenit
O Zenit conquistou a Supercopa da Rússia na última sexta-feira (7), ao bater o Lokomotiv Moscou, por 2 a 1. O atacante brasileiro Malcom, que atua no time russo, comemorou mais uma conquista na carreira.
- Tenho vivido muitos bons momentos aqui no Zenit. Participei de mais uma decisão e conseguimos vencer. É uma emoção que não consigo explicar. Parabéns a todos - disse Malcom.​Os gols do Zenit foram anotados por Artem Dzyba, aos 14 minutos do primeiro tempo, e Magomed Ozdoyev, aos 24 da segunda etapa. Vedran descontou para o Lokomotiv, aos 27 finais.
- Quero continuar fazendo o meu melhor e ajudar o clube em seus objetivos - finalizou o brasileiro.
Esse é o terceiro título de Malcom esse ano com o Zenit, que também conquistou o nacional e a Copa da Rússia.

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