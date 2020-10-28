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futebol

Zenit busca a contratação de Mauricio Pochettino

Clube russo está em negociações com o treinador argentino, que
está sem clube desde que deixou o Tottenham no ano passado...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 17:57
Crédito: AFP
Sem clube desde que deixou o Tottenham no ano passado, Mauricio Pochettino vem sendo especulado em diversos clubes. Agora, de acordo com o "Championat", o treinador está na mira do Zenit, da Rússia, que já entrou em negociações com o argentino.Pochettino ainda não tem nenhum acordo feito e o clube de São Petersburgo quer utilizar todas as possibilidades para garantir a contratação do argentino. O atual treinador, Sergei Semak, está no último ano de contrato e não deve continuar.
O argentino treinou o Tottenham por cinco temporadas. Ele não conquistou nenhum título, mas chegou à final da Liga dos Campeões, onde acabou derrotado para o Liverpool. Na temporada seguinte, foi demitido após uma sequência de resultados ruins na Premier League. José Mourinho foi contratado para o seu lugar.

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