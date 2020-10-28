Zenit busca a contratação de Mauricio Pochettino

Sem clube desde que deixou o Tottenham no ano passado, Mauricio Pochettino vem sendo especulado em diversos clubes. Agora, de acordo com o "Championat", o treinador está na mira do Zenit, da Rússia, que já entrou em negociações com o argentino.Pochettino ainda não tem nenhum acordo feito e o clube de São Petersburgo quer utilizar todas as possibilidades para garantir a contratação do argentino. O atual treinador, Sergei Semak, está no último ano de contrato e não deve continuar.