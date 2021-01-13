futebol

Zebraça! Nos pênaltis, Kiel elimina o Bayern da Copa da Alemanha

Time da segunda divisão busca o empate duas vezes, marca aos 95, tira os bávaros da DFB Pokal e agora irá o Darmstadt nas oitavas de final...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 19:54

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 19:54

Crédito: FABIAN BIMMER / POOL / AFP
Zebraça! O Bayern de Munique, atual campeão europeu, perdeu, fora de casa, nos pênaltis, para o Kiel, da segunda divisão, e está eliminado da Copa da Alemanha, a DFB Pokal. No tempo regulamentar, 2 a 2. Na prorrogação, 0 a 0. Nas penalidades, 6 a 5 para o time mandante, que agora irá encarar o Darmstadt, também da segundona.
O Bayern terminou a partida com mais posse e finalizações e até abriu o placar, aos 14, com Gnabry aproveitando rebote em cabeçada de Muller, mas sofreu. Prova disso é que Bartels empatou para o time da casa ainda no primeiro tempo.
Na etapa complementar, cenário parecido: Bayern de Munique melhor, mas com dificuldades para matar o jogo. Aos três, Leroy Sané bateu falta perfeita e recolocou os bávaros na frente. Quando tudo caminhava para a vaga do Bayern, o Kiel surpreendeu e empatou no último lance, com Wahl aproveitando cruzamento muito bom de Van der Bergh.
Na prorrogação, mesmo com Lewandowski em campo, que foi poupado e entrou só aos 30 do segundo tempo, o Bayern não conseguiu marcar, o que forçou a disputa de pênaltis para decidir a vaga. Nas primeiras dez penalidades, todos acertaram. Aí foi para a série alternada e Roca perdeu para os bávaros. Bartels não perdoou e classificou o Kiel. Histórico.

