Zé Welison rasga elogios a estrutura do Fortaleza

Contratado no último domingo pelo Fortaleza, o volante Zé Welison se apresentou ao novo clube e conheceu seus companheiros de elenco para 2022.
Animado, o volante que chega repleto de expectativa no time cearense, fez questão de rasgar elogios a estrutura que encontrou no Leão.
‘Estou muito feliz em poder estar no clube como o Fortaleza, que é gigante e vem crescendo a cada ano. Oferece uma (boa) estrutura e isso que me motivou a estar aqui, a fazer parte desse plantel e poder chegar para ajudar da melhor forma possível em uma equipe que vem crescendo no futebol. Procuramos sempre ajudar as equipes que estão evoluindo e se fortalecendo cada vez mais no futebol nordestino’, afirmou.
Libertadores
Com a camisa do Fortaleza, Zé Welison terá a oportunidade de jogar a Libertadores da América, torneio que o Tricolor faz a sua estreia.