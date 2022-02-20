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futebol

Zé Welison é anunciado como novo reforço do Fortaleza

Volante aceitou a proposta do Leão e fica por empréstimo no clube até dezembro de 2022...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 16:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 16:32
O Fortaleza não para de agitar o mercado de transferências e anunciou a contratação do volante Zé Welison.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O acordo entre jogador e clube é válido até o final de 2022. O meio-campista pertence ao Atlético-MG e fica por empréstimo.
Polivalente
Um dos motivos que cativaram a contratação de Zé Welison é a possibilidade de atuar em mais de uma posição dentro das quatro linhas.
Originalmente volante, o meio-campista pode atuar como zagueiro caso Pablo Vojvoda necessite.
Crédito: ZéWelisonéonovoreforçodoFortaleza(Divulgação/Fortaleza

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