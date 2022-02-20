Zé Welison é anunciado como novo reforço do Fortaleza

O Fortaleza não para de agitar o mercado de transferências e anunciou a contratação do volante Zé Welison.

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O acordo entre jogador e clube é válido até o final de 2022. O meio-campista pertence ao Atlético-MG e fica por empréstimo.

Polivalente

Um dos motivos que cativaram a contratação de Zé Welison é a possibilidade de atuar em mais de uma posição dentro das quatro linhas.

Originalmente volante, o meio-campista pode atuar como zagueiro caso Pablo Vojvoda necessite.