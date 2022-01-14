Zé Roberto sobre chance no Ceará: 'É o maior desafio da minha carreira'

O Ceará apresentou nesta sexta-feira o centroavante Zé Roberto, que passou a última temporada no Atlético-GO.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com o carimbo de ‘artilheiro’, o atleta desembarca no Vozão com a responsabilidade de vestir a 9 e conduzir o sistema ofensivo.
Ciente da sua missão dentro do clube, Zé Roberto coloca o Ceará como o maior desafio da sua carreira.
‘É o maior desafio da minha carreira. Tenho consciência de como é a torcida daqui, bastante apaixonada. Recebi várias mensagens de todo tipo, de apoio também. Estou levando isso como combustível. Venho para ajudar meus companheiros. É um time bastante competitivo. Não vou prometer que vou ser o artilheiro do Brasil, porque a gente sabe a qualidade do futebol brasileiro, a competitividade, mas vou trabalhar bastante, dar a vida dentro de campo. O torcedor nunca vai sentir falta dessa parte de mim e, com certeza, vou estar marcando gols também’, afirmou.
Contrato
Contratado a peso de ouro, Zé Roberto tem contrato com o Ceará até dezembro de 2024.