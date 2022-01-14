Zé Roberto sobre chance no Ceará: 'É o maior desafio da minha carreira'

‘É o maior desafio da minha carreira. Tenho consciência de como é a torcida daqui, bastante apaixonada. Recebi várias mensagens de todo tipo, de apoio também. Estou levando isso como combustível. Venho para ajudar meus companheiros. É um time bastante competitivo. Não vou prometer que vou ser o artilheiro do Brasil, porque a gente sabe a qualidade do futebol brasileiro, a competitividade, mas vou trabalhar bastante, dar a vida dentro de campo. O torcedor nunca vai sentir falta dessa parte de mim e, com certeza, vou estar marcando gols também’, afirmou.