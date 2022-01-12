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futebol

Zé Roberto é o novo centroavante do Ceará

Atacante acertou com o Vozão e chega para vestir a camisa 9 do time comandado por Tiago Nunes...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 14:34

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 14:34

O Ceará finalmente tem o seu camisa 9 para a temporada 2022. Trata-se de Zé Roberto, que passou a última temporada no Atlético-GO.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Assim que sacramentou o acordo, o Vozão divulgou nas redes sociais e mostrou alguns gols do seu novo artilheiro.
A chegada de Zé Roberto serve para suprir o buraco deixado por Jael, que teve uma lesão no joelho e fica fora de combate por seis meses.
Números
Em 53 jogos com o Atlético-GO na última temporada, Zé Roberto marcou 16 gols entre estadual, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.
Crédito: AtacanteéonovoreforçodoCearápara2022(Divulgação/Atlético-GO

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