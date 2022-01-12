Zé Roberto é o novo centroavante do Ceará

O Ceará finalmente tem o seu camisa 9 para a temporada 2022. Trata-se de Zé Roberto, que passou a última temporada no Atlético-GO.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Assim que sacramentou o acordo, o Vozão divulgou nas redes sociais e mostrou alguns gols do seu novo artilheiro.

A chegada de Zé Roberto serve para suprir o buraco deixado por Jael, que teve uma lesão no joelho e fica fora de combate por seis meses.

Números

Em 53 jogos com o Atlético-GO na última temporada, Zé Roberto marcou 16 gols entre estadual, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.