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futebol

Zé Roberto afirma que Ronaldo Fenômeno era festeiro em Madri

Ex-jogador também afirma que atacante era incrível nos treinos do Real e revela frustração por não ter sido campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2006...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 08:33

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 08:33
Crédito: Reprodução
O ex-meio-campista e lateral Zé Roberto relembrou os tempos em que foi jogador e a convivência com Ronaldo Fenômeno, em entrevista para a “TyC Sports”. O veterano confirmou que o atacante brasileiro sempre foi muito festeiro, mas que também nunca deixou de se dedicar a um treinamento.
- Ronaldo era festeiro. Saía e chegava no dia seguinte para treinar e fazia quase sem dormir, era incrível. Tomava suas bebidas, mas no dia seguinte treinava como um animal.
O ex-jogador também comentou que não conseguiu realizar seu maior sonho de ganhar uma Copa do Mundo, mas revela que o grupo da Seleção Brasileira de 2006 foi o melhor que já jogou.
- A Seleção de 2006 é a melhor. Eu, Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano. A má organização (foi o motivo do fracasso). Todo dia cheio de gente, não tínhamos concentração.
Além de Ronaldo, o craque também fez diversos elogios a Zidane como jogador e disse ter Pelé, Maradona e Zico como os maiores ídolos para a sua carreira. Atualmente, Zé Roberto se diz um influenciador fitness nas redes sociais e mantém uma rotina de treinos regrada.

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