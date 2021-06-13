Zé Ricardo fecha com o Qatar SC em primeira experiência internacional

Crédito: Zé Ricardo é o mais novo treinador do Qatar SC (Divulgação

Cumprindo planejamento que traçou para a continuidade da sua carreira desde a sua saída do Internacional, Zé Ricardo viverá uma nova etapa profissional a partir deste sábado (12/06). Ele acaba de ser anunciado como novo técnico do Qatar SC, após cumprir quarentena no país que sediará a Copa do Mundo de 2022. O contrato é válido por dois anos.

No início do ano passado, assim que ficou livre no mercado, Zé Ricardo resolveu viajar, ganhar conhecimento e se atualizar. Por ter cidadania italiana, optou por retornar ao país onde há 15 anos chegou a trabalhar no futsal. Acompanhou treinos na Lazio, na Fiorentina e no Milan, além de conhecer a estrutura dos clubes e assistir a jogos da Série A Tim e uma partida da Champions League.

De volta ao Brasil, Zé Ricardo recebeu sondagens e chegou a ouvir propostas de clubes brasileiros. Recusou porque aguardava a definição de outro projeto de fora do país, de um clube do Japão, que acabou não se concretizando.

“Estou muito feliz com esse desfecho com o Qatar SC. Era um desejo e, desde o primeiro contato, passei a estudar muito sobre o clube, os adversários e sobre a Liga das Estrelas. A quarentena no país acabou ajudando nesse ponto. Estamos montando um planejamento com os managers do clube para, juntos, fazermos uma grande temporada”, disse Zé Ricardo.