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futebol

Zé Ricardo fecha com o Qatar SC em primeira experiência internacional

Depois de cumprir quarentena, treinador assinou contrato de dois anos neste sábado
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LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 10:51

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 10:51

Crédito: Zé Ricardo é o mais novo treinador do Qatar SC (Divulgação
Cumprindo planejamento que traçou para a continuidade da sua carreira desde a sua saída do Internacional, Zé Ricardo viverá uma nova etapa profissional a partir deste sábado (12/06). Ele acaba de ser anunciado como novo técnico do Qatar SC, após cumprir quarentena no país que sediará a Copa do Mundo de 2022. O contrato é válido por dois anos.
No início do ano passado, assim que ficou livre no mercado, Zé Ricardo resolveu viajar, ganhar conhecimento e se atualizar. Por ter cidadania italiana, optou por retornar ao país onde há 15 anos chegou a trabalhar no futsal. Acompanhou treinos na Lazio, na Fiorentina e no Milan, além de conhecer a estrutura dos clubes e assistir a jogos da Série A Tim e uma partida da Champions League.
De volta ao Brasil, Zé Ricardo recebeu sondagens e chegou a ouvir propostas de clubes brasileiros. Recusou porque aguardava a definição de outro projeto de fora do país, de um clube do Japão, que acabou não se concretizando.
“Estou muito feliz com esse desfecho com o Qatar SC. Era um desejo e, desde o primeiro contato, passei a estudar muito sobre o clube, os adversários e sobre a Liga das Estrelas. A quarentena no país acabou ajudando nesse ponto. Estamos montando um planejamento com os managers do clube para, juntos, fazermos uma grande temporada”, disse Zé Ricardo.
O auxiliar Cléber dos Santos foi o único a seguir com Zé Ricardo para o Qatar SC, que na última liga nacional terminou em sexto lugar.

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