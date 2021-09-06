Zé Ricardo estreia com vitória no comando do Qatar SC: 'Feliz por começar com o pé direito'

Crédito: Divulgação

Depois de acertar com o Qatar SC em junho, o técnico Zé Ricardo fez sua estreia pela equipe do Oriente Médio quase três meses desde sua chegada. E no primeiro desafio, o brasileiro teve êxito. No último domingo, sua equipe venceu o Al Khor por 2 a 1 na abertura da Ooredoo Cup, competição que acontece durante as Datas-Fifa.

+ Champions League começa no dia 14 de setembro. Veja os jogos e a tabela!Apesar da estreia vitoriosa, Zé Ricardo ainda não pôde contar com a maior parte do elenco principal. Com a convocação de jogadores para suas respectivas seleções, ele usou uma equipe basicamente de jovens. Outro nome importante, o espanhol Javi Martínez, ex-Bayern de Munique, está em fase final de recuperação de uma lesão e também não atuou.

- Estou muito feliz por poder estrear à frente de uma equipe tão tradicional e importante como o Qatar SC. Cheguei ao clube há uns meses, e ainda estamos na fase de adaptação, de conhecimento do elenco, da Liga e dos adversários. Começar essa caminhada com vitória é muito importante para tirar aquela pressão da estreia e para dar confiança na sequência - disse Zé Ricardo.

+ Confira a repercussão da suspensão da partida entre Brasil e Argentina na imprensa internacional!

Em partida bem disputada, Salmin Atiq abriu o placar para o Qatar SC aos 14 minutos do primeiro tempo e Soria ampliou o marcador na etapa final. No fim da partida, com o resultado assegurado, o Al Khor descontou.

- Tivemos algumas dificuldades para preparar a equipe para esse compromisso, mas o grupo que entrou em campo esteve muito organizado e comprometido. Agora é dar prosseguimento ao trabalho, pois nosso próximo desafio já está próximo e é pelo campeonato nacional - completou o treinador.