Zé Mário, do Ypiranga, fala sobre Campeonato Gaúcho e projeta: ‘Iremos lutar pelo título'

Crédito: Zé Mário durante a partida realizada contra seu ex-clube no Beira-Rio (Imagem: Divulgação/atleta

Terceiro colocado no Campeonato Estadual de 2021, o Ypiranga tem se consolidado no futebol gaúcho nos últimos anos. Já há algumas temporadas, o time de Erechim está na primeira divisão do estadual e também na luta por uma vaga na série B do Campeonato Brasileiro.

O ano de 2021 não tem sido diferente: no G-4 do Gauchão, o time soma 14 pontos e sofreu apenas duas derrotas até aqui. Após a eliminação da Copa do Brasil diante do Fortaleza pelo placar mínimo de 1 a 0, no Castelão, o Canarinho volta as atenções para a briga pelo título do Campeonato Gaúcho.> Distrito Federal: Justiça determina volta do lockdown, e eventos esportivos são vetadosO clube conta com um elenco experiente e a maioria dos atletas são remanescentes da última temporada. Dentre eles, está o lateral-esquerdo Zé Mário. Formado na base do Internacional e com passagens por outros grandes clubes do futebol brasileiro, o jogador está indo para sua segunda temporada junto com Ypiranga.O atleta, que foi o melhor lateral-esquerdo do último Gauchão, falou a respeito do trabalho feito no Canarinho e projetou a sequência do Campeonato Gaúcho.

O elenco sai mais forte após a eliminação para o Fortaleza na Copa do Brasil?

- É o terceiro jogo contra uma equipe de série A na temporada em que conseguimos jogar de igual para igual. Saímos fortalecidos do confronto. Agora é manter a boa sequência e nos classificarmos para a semifinal do Gauchão. Só dependemos de nós e faremos de tudo por essa vaga.

O Gauchão entra na reta final e o Ypiranga segue sendo um dos candidatos a chegar à semifinal da competição. Qual é o segredo das atuações e resultados do Ypiranga até aqui?

- O segredo foi ter mantido praticamente 80, 90% do elenco que fez a ótima campanha do ano passado na série C. O fato de já nos conhecermos facilita muito o entrosamento, o dia-a-dia do grupo e a manutenção de boas atuações.

O que o torcedor do Canarinho pode esperar de todo o elenco nas próximas rodadas decisivas do Gauchão?

- Vamos tentar buscar sempre as vitórias, a classificação e iremos lutar pelo título.