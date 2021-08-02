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futebol

Zé Marcos encerra passagem pelo Avaí e agradece à torcida: ‘Sempre me apoiaram’

Contrato do jogador com o clube catarinense se encerrou na última sexta-feira
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Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 17:51
Crédito: Divulgação/Avaí
Zé Marcos não é mais jogador do Avaí. Na última sexta-feira, o contrato do atleta com a equipe catarinense se encerrou. Desde 2019 no clube, o zagueiro aproveitou para agradecer à torcida e lamentou ter recebido poucas oportunidades.
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'Cheguei em 2019 para disputar o Sub-23. Fiz apenas três jogos e fui integrado ao elenco profissional. Em 2020 comecei o ano como titular e marquei meu primeiro gol com a camisa do Avaí. Ganhei meu primeiro clássico e imaginei que teria mais chances para me firmar como titular, mas infelizmente não ocorreu. A torcida sempre me apoiou e pediu para eu ter mais oportunidades, sou muito grato a todos', afirmou.
Por enquanto, o zagueiro seguirá treinando no Avaí. Ele ainda não acertou com nenhum clube para a sequência da temporada.
'Queria agradecer ao Avaí, pois pedi ao clube para seguir treinando nas instalações e eles deixaram. Ainda não defini em qual clube irei jogar, mas seguirei mantendo a forma física. Espero que tudo se acerte em breve para que eu possa voltar a atuar'.

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