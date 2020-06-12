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Zé Marcos comemora o retorno do Catarinense: 'Não vejo a hora de estar em campo novamente'

O Avaí disputa o primeiro jogo das quartas de finais contra a Chapecoense em 8 de julho...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 18:09

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 18:09

Crédito: André Palma/Avaí
A Federação Catarinense de Futebol confirmou a retomada do estadual para quase quatro meses depois da parada devido a pandemia do Covid-19. Em 8 de julho, o Avaí disputa o primeiro jogo das quartas de finais contra a Chapecoense, às 21h30, na Arena Condá. Zagueiro do Leão da Ilha, Zé Marcos comemorou o retorno da disputa do Catarinense.E MAIS:Desde que com 'riscos diminuídos', treinador minimiza formato de torneiosPartiu Atlético-MG! Marrony se despede dos companheiros na ColinaLyon tenta a contratação do uruguaio Godín, zagueiro da Inter de Milão'Eu particularmente estou muito feliz com a volta do campeonato, não vejo a hora de estar em campo novamente. Voltar dentro de uma mata-mata talvez seja um pouco estranho, mas estaremos preparados para isso no dia do jogo', falou Zé Marcos, que ressaltou a importância de todos seguirem os protocolos de saúde:
'Tenho certeza de que o Avaí e todos os envolvidos na competição vão seguir todos os protocolos necessários para termos uma volta segura e continuar controlando a pandemia no Estado de Santa Catarina', concluiu.
O segundo e decisivo jogo das quartas de final entre Avaí e Chapecoense será em 12 de julho, às 16h, na Ressacada. O Avaí tem a vantagem de decidir o confronto em casa após terminar a primeira fase na liderança. As semifinais estão marcadas para os dias 15 e 19 de julho, enquanto a final será em 22 e 26 do mesmo mês.
Promessa do Avaí e remanescente da temporada passada, Zé Marcos começou o ano de 2020 de forma promissora. Foram seis jogos como titular, sendo que em três oportunidades a equipe não sofreu gols, um tento marcado e 55% de aproveitamento. E MAIS:

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