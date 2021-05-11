Zé Love renova com o Brasiliense e admite estar focado no projeto do clube para a temporada

Artilheiro do Brasiliense e um dos principais nomes na posição do país na posição na atualidade, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, comemorou a grande fase que vive com a camisa do Jacaré e a renovação de contrato no clube. Segundo o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.- Estou trabalhando muito no dia a dia para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. Estou feliz por ter renovado aqui. Estou muito focado e motivado com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui no Brasiliense - disse o jogador.