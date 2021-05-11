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Zé Love renova com o Brasiliense e admite estar focado no projeto do clube para a temporada

Atacante campeão da Libertadores com o Santos em 2011 vem tendo ótimas atuações no Jacaré e ficará por mais tempo no clube do Distrito Federal...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 15:41

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 15:41
Crédito: Divulgação / Brasiliense
Artilheiro do Brasiliense e um dos principais nomes na posição do país na posição na atualidade, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, comemorou a grande fase que vive com a camisa do Jacaré e a renovação de contrato no clube. Segundo o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.- Estou trabalhando muito no dia a dia para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. Estou feliz por ter renovado aqui. Estou muito focado e motivado com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui no Brasiliense - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, a equipe está no caminho certo para evoluir e seguir alcançando os objetivos para 2021.- Estamos trabalhando muito para que a equipe evolua e melhore seu desempenho em campo na temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para que isso seja possível - comentou o artilheiro do Jacaré

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