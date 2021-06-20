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futebol

Zé Love quer o Brasiliense buscando o acesso para a Série C até o final

Atacante vem sendo um dos líderes do Jacaré desde que chegou ao clube...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 15:16

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 15:16

Crédito: Divulgação / Brasiliense
Artilheiro do Brasiliense e um dos nomes de destaque na posição no Brasil em 2021, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, comemorou a grande fase que vive com a camisa do Jacaré após dois gols contra o Nova Mutum na Série D, em jogo que terminou 3 a 1 para o Jacaré.- Os números são muito bons, mas quero melhorá-los ainda mais nas próximas semanas. Estou me dedicando ao máximo para continuar crescendo e evoluindo com a camisa do Brasiliense. Estou muito focado e motivado com tudo que vem acontecendo - disse o artilheiro do Brasiliense.
Ainda de acordo com o atleta, a equipe está no caminho certo para evoluir e buscar o acesso para a Série C e seguir crescendo no clube.- Vamos lutar muito para fazer uma grande Série D e para chegarmos às finais da disputa para brigarmos pelo acesso. Essa é a meta - completou.

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