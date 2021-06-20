Zé Love quer o Brasiliense buscando o acesso para a Série C até o final

Artilheiro do Brasiliense e um dos nomes de destaque na posição no Brasil em 2021, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, comemorou a grande fase que vive com a camisa do Jacaré após dois gols contra o Nova Mutum na Série D, em jogo que terminou 3 a 1 para o Jacaré.- Os números são muito bons, mas quero melhorá-los ainda mais nas próximas semanas. Estou me dedicando ao máximo para continuar crescendo e evoluindo com a camisa do Brasiliense. Estou muito focado e motivado com tudo que vem acontecendo - disse o artilheiro do Brasiliense.