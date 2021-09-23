Zé Love quer elenco do Brasiliense focado na conquista da Copa Verde

Artilheiro do Brasiliense e um dos principais destaques na posição do país em 2021, o atacante Zé Love pediu foco total da equipe no início da Copa Verde, em outubro. Para ele, o grupo tem tudo para conquistar a disputa.- Agora o foco é total no início da Copa Verde, que tem grande importância para todos. Vamos lutar muito para chegarmos bem à competição e para conquistarmos ela. Temos tudo para isso. O grupo está muito motivado.
Ainda de acordo com o atleta, seu momento em 2021 tem sido especial e o artilheiro reconhece o trabalho de todos no clube para obter sucesso.Estou passando por um ótimo momento. Agradeço ao clube tudo que tem feito por mim. Tem sido uma passagem muito especial aqui - completou.