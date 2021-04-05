Zé Love festeja bons números desde a sua chegada no Brasiliense e cobra ainda mais do elenco

Artilheiro do Brasiliense e um dos principais nomes do país na posição atualmente, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, falou sobre a fase especial que está vivendo com a camisa do clube. Segundo o jogador, a meta é manter esse ritmo para fazer ainda mais gols nos próximos meses.- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui. Venho me dedicando muito para continuar com esse ritmo forte e para melhorar ainda mais meus números no clube. Estou vivendo uma fase muito especial - disse o atacante campeão da Libertadores de 2011.