Zé Love festeja bons números desde a sua chegada no Brasiliense e cobra ainda mais do elenco

Artilheiro do Brasiliense e um dos principais nomes do país na posição atualmente, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, falou sobre a fase especial que está vivendo com a camisa do clube. Segundo o jogador, a meta é manter esse ritmo para fazer ainda mais gols nos próximos meses.- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui. Venho me dedicando muito para continuar com esse ritmo forte e para melhorar ainda mais meus números no clube. Estou vivendo uma fase muito especial - disse o atacante campeão da Libertadores de 2011.
Ainda de acordo com o atleta, o elenco candango tem tudo para crescer e fazer uma boa temporada junto dos companheiros do Jacaré.Temos um ótimo grupo, que tem trabalhado muito para continuar crescendo em 2021. Vamos procurar manter um ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos neste ano - completou o experiente atacante.