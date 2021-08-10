Zé Love fala sobre bom momento no Brasiliense e deseja evolução da equipe com dedicação

Artilheiro do Brasiliense e um dos principais nomes na posição do país na posição na atualidade, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, comemorou a grande fase que vive com a camisa do Jacaré. Segundo o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.- Estou passando por um momento muito especial em minha carreira e quero manter isso. Vou trabalhar ainda mais para melhorar meus números no clube e para terminar o ano com ótimos resultados com a equipe - disse o jogador.