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futebol

Zé Love fala sobre bom momento no Brasiliense e deseja evolução da equipe com dedicação

Atacante é o goleador da equipe e quer alto desempenho do grupo...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 15:18
Crédito: Divulgação / Brasiliense
Artilheiro do Brasiliense e um dos principais nomes na posição do país na posição na atualidade, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, comemorou a grande fase que vive com a camisa do Jacaré. Segundo o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.- Estou passando por um momento muito especial em minha carreira e quero manter isso. Vou trabalhar ainda mais para melhorar meus números no clube e para terminar o ano com ótimos resultados com a equipe - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, a equipe está no caminho certo para crescer.- Estamos nos dedicando para melhorarmos e para crescermos de produção. O grupo sabe do potencial que tem e vai se dedicar ao máximo para evoluir.

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