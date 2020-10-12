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futebol

Zé Love espera boa sequência do Brasiliense na Série D para o acesso

Atacante, que vem fazendo grande ano no clube, prometeu empenho e dedicação para conseguir a vaga na Série C do ano que vem. Equipe da capital é a quarta no Grupo A6
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LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 15:42

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 15:42

Crédito: Zé Eduardo espera grande ano do Brasiliense (Divulgação / Brasiliense
Com passagens pelo Palmeiras, Santos, Vitória, Goiás e Coritiba, o atacante Zé Love vem se destacando com a camisa do Brasiliense este ano. Feliz com o momento que vive no clube, o jogador, que atuou no futebol chinês e árabe, falou sobre sua perspectiva para as próximas partidas da Série D do Brasileiro.- O grupo vem trabalhando muito para fazer uma grande Série D neste ano. Todos estão muito empenhados em continuar melhorando seu desempenho em campo nestas próximas partidas da competição. Vejo o elenco muito preparado para manter essa intensidade para crescer na temporada - disse.
Ainda de acordo com o atleta, seu objetivo é o acesso com o clube, que está na quarta colocação do Grupo A6 da competição, com oito pontos em cinco jogos.
- Nossa meta é colocar o clube novamente na Série C. Isso vai ser muito importante para todos aqui. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso aconteça - finalizou.

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