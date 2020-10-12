Zé Love espera boa sequência do Brasiliense na Série D para o acesso

Com passagens pelo Palmeiras, Santos, Vitória, Goiás e Coritiba, o atacante Zé Love vem se destacando com a camisa do Brasiliense este ano. Feliz com o momento que vive no clube, o jogador, que atuou no futebol chinês e árabe, falou sobre sua perspectiva para as próximas partidas da Série D do Brasileiro.- O grupo vem trabalhando muito para fazer uma grande Série D neste ano. Todos estão muito empenhados em continuar melhorando seu desempenho em campo nestas próximas partidas da competição. Vejo o elenco muito preparado para manter essa intensidade para crescer na temporada - disse.