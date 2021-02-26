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Zé Love conquista a Copa Verde com o Brasiliense e fala sobre a temporada que passou

Atacante ex-Palmeiras e Santos fez ótimo ano com o Jacaré e espera repetir a dose em 2021, buscando mais títulos com a equipe da capital do Brasil...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 13:33

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 13:33
Crédito: Zé Love foi importante para a conquista da Copa Verde (Divulgação / Brasiliense
Principal jogador do Brasiliense desde a temporada 2020, o atacante Zé Love foi um dos responsáveis pelo título do Jacaré na Copa Verde nesta última quarta-feira (24), quando a equipe passou pelo Remo em dois jogos e venceu o torneio na disputa de pênaltis. De acordo com o jogador, esse troféu ficará marcado em sua vitoriosa carreira.- Esse título da Copa Verde tem um peso muito grande para todos aqui no grupo. Para mim foi muito especial. Estou muito feliz por ter ajudado o Brasiliense a conquistar a competição, que é muito importante. Trabalhamos muito para que isso fosse possível. O grupo está de parabéns pela luta e entrega durante a disputa - disse o atacante.
Ainda de acordo com Zé Love, sua fase tem sido muito especial e ele espera seguir contribuindo para que a equipe atinja os seus objetivos e chegue a um patamar cada vez mais alto no futebol brasileiro.- Estou passando por uma fase iluminada e agradeço a todos por isso. Todos estão me dando muita confiança durante o dia a dia e isso tem feito a diferença. Vou lutar muito para manter esse ritmo forte até o fim de 2021 - completou.

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