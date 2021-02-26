Zé Love conquista a Copa Verde com o Brasiliense e fala sobre a temporada que passou

Principal jogador do Brasiliense desde a temporada 2020, o atacante Zé Love foi um dos responsáveis pelo título do Jacaré na Copa Verde nesta última quarta-feira (24), quando a equipe passou pelo Remo em dois jogos e venceu o torneio na disputa de pênaltis. De acordo com o jogador, esse troféu ficará marcado em sua vitoriosa carreira.- Esse título da Copa Verde tem um peso muito grande para todos aqui no grupo. Para mim foi muito especial. Estou muito feliz por ter ajudado o Brasiliense a conquistar a competição, que é muito importante. Trabalhamos muito para que isso fosse possível. O grupo está de parabéns pela luta e entrega durante a disputa - disse o atacante.