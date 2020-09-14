Zé Love comemora vaga do Brasiliense na Série D e quer acesso

Crédito: Divulgação / Brasiliense

Com passagens pelo Palmeiras, Santos, Vitória, Goiás e Coritiba, o atacante Zé Love vem se destacando com a camisa do Brasiliense este ano. E com mais uma ótima atuação, ele ajudou o clube candango a passar pelo Tocantinópolis na pré-Série D, conquistando a vaga na competição este ano.

- Estamos muito felizes com a conquista desta vaga. Era muito importante para o clube estar na Série D. Lutamos muito nas duas partidas para que isso fosse possível. Todos estão de parabéns. O grupo vem crescendo de produção e fazendo ótimas partidas neste ano. Vamos procurar manter esse ritmo - disse.

Ainda de acordo com o atleta, seu objetivo é o acesso à Série C com o clube da capital nacional.