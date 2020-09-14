Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zé Love comemora vaga do Brasiliense na Série D e quer acesso

Atacante ex-Santos vem fazendo grande ano no clube da capital brasileira Jacaré conseguiu classificação à Série D e jogador já busca o acesso à terceira divisão nacional 
...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 13:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 13:47
Crédito: Divulgação / Brasiliense
Com passagens pelo Palmeiras, Santos, Vitória, Goiás e Coritiba, o atacante Zé Love vem se destacando com a camisa do Brasiliense este ano. E com mais uma ótima atuação, ele ajudou o clube candango a passar pelo Tocantinópolis na pré-Série D, conquistando a vaga na competição este ano.
- Estamos muito felizes com a conquista desta vaga. Era muito importante para o clube estar na Série D. Lutamos muito nas duas partidas para que isso fosse possível. Todos estão de parabéns. O grupo vem crescendo de produção e fazendo ótimas partidas neste ano. Vamos procurar manter esse ritmo - disse.
Ainda de acordo com o atleta, seu objetivo é o acesso à Série C com o clube da capital nacional.
- Vamos em busca deste acesso para a Série C. O elenco tem condições de conquistar esse importante objetivo. Vamos lutar muito nos próximos meses para que isso seja possível - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados