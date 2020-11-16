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futebol

Zé Love celebra bom momento pelo Brasiliense e quer o acesso à Série C

Atacante vem fazendo grande ano pelo clube com 15 gols em 23 partidas oficiais...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 18:57

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 18:57

Crédito: Divulgação/Brasiliense
Após vestir as camisas do Palmeiras, Santos, Vitória, Goiás e Coritiba, o atacante Zé Love reencontrou a boa fase no Brasiliense neste ano. Feliz com o momento que vive no clube candango, o jogador, que atuou também atuou no futebol europeu, chinês e árabe, falou sobre a marca de 15 gols em 23 jogos oficiais nesta temporada, além de o crescimento que teve no clube.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D clicando aqui
- Esse ano, apesar da pandemia, tem sido muito especial para mim dentro de campo. Tenho feito bons jogos com a camisa do Brasiliense e venho crescendo bastante nos últimos jogos. A média de gols tem sido um ponto positivo também. Só tenho a comemorar por tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui - disse.
Ainda de acordo com o atleta, que marcou seis gols em nove partidas na Série D do Brasileirão, a meta do clube é retornar para a Série C.
- Estamos lutando muito para colocar o clube novamente na Série C. Vai ser uma conquista importante para todos aqui. Temos que focar tudo nisso.

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