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Zé Love afirma que elenco do Brasiliense tem tudo para fechar bem a temporada e fazer um grande 2022

Artilheiro comentou sobre fase que tem vivido no Jacaré e a força do elenco do clube...
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Publicado em 

01 nov 2021 às 16:51

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:51

Crédito: Divulgação / Brasiliense
Artilheiro do Brasiliense e um dos principais destaques do clube em 2021, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, destacou o grande momento que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.- Tenho me dedicado no dia a dia para continuar crescendo e melhorando meus números com a camisa do clube. Venho vivendo uma fase muito especial no clube e agradeço a todos por isso tudo que tem acontecido comigo.
Ainda de acordo com o atleta, a equipe está no caminho certo para evoluir.- Nosso elenco é muito forte e tem tudo para evoluir e fazer um grande fim de ano e uma ótima temporada em 2022. Só depende da gente - completou.

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