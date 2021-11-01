Zé Love afirma que elenco do Brasiliense tem tudo para fechar bem a temporada e fazer um grande 2022

Artilheiro do Brasiliense e um dos principais destaques do clube em 2021, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, destacou o grande momento que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.- Tenho me dedicado no dia a dia para continuar crescendo e melhorando meus números com a camisa do clube. Venho vivendo uma fase muito especial no clube e agradeço a todos por isso tudo que tem acontecido comigo.