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  • Zé Carlos retorna ao time titular, lamenta placar diante do Remo, mas garante: “nunca deixei de trabalhar”
futebol

Zé Carlos retorna ao time titular, lamenta placar diante do Remo, mas garante: “nunca deixei de trabalhar”

Mesmo com resultado, goleiro do Brusque teve boa atuação na partida desta quarta-feira...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 14:19
Crédito: Jefferson Alves/Brusque FC
Capitão e importante nas campanhas e conquistas anteriores do Brusque, o goleiro Zé Carlos viveu um período distante do time titular desde a reta final da séria C, no ano passado. Agora, em partida válida pela 11ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro, o arqueiro que recuperou a posição de titular, comemora seu retorno, mas queixa-se de resultado negativo fora de casa.
- Essa disputa de titularidade é normal no futebol, fiquei fora de algumas partidas enquanto meus parceiros também faziam um excelente trabalho. Eu nunca deixei de trabalhar, me dedicar nos treinos e me preparar para que quando chegasse um momento como o de ontem, eu estivesse pronto para ajudar o Brusque. Infelizmente o resultado não veio, e cada um do grupo assume um pouco da responsabilidade, agora é focar no jogo contra o Botafogo, ouvir o Jersinho e corrigir os erros para voltar a vencer na próxima rodada - declara Zé Carlos.Após o período em que ficou no banco de reservas, Zé Carlos reconhece que é preciso mostrar muito serviço para manter sequência de jogos e reconquistar confiança da torcida.
- A confiança que todos tinham sobre minhas atuações nos jogos sempre foi muito importante para mim, então, independente se serei ou não acionado, continuarei me dedicando a essa camisa, pois uma coisa é certa e eu falo sobre isso desde que retornei ao Brusque, quero fazer história por aqui, deixar meu legado, meu nome registrado - conclui.
O próximo compromisso do quadricolor é no final de semana, contra o Botafogo, às 19h, no Augusto Bauer, partida válida pela 12ª rodada.

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