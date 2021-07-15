Zé Carlos retorna ao time titular, lamenta placar diante do Remo, mas garante: “nunca deixei de trabalhar”

Crédito: Jefferson Alves/Brusque FC

Capitão e importante nas campanhas e conquistas anteriores do Brusque, o goleiro Zé Carlos viveu um período distante do time titular desde a reta final da séria C, no ano passado. Agora, em partida válida pela 11ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro, o arqueiro que recuperou a posição de titular, comemora seu retorno, mas queixa-se de resultado negativo fora de casa.

- Essa disputa de titularidade é normal no futebol, fiquei fora de algumas partidas enquanto meus parceiros também faziam um excelente trabalho. Eu nunca deixei de trabalhar, me dedicar nos treinos e me preparar para que quando chegasse um momento como o de ontem, eu estivesse pronto para ajudar o Brusque. Infelizmente o resultado não veio, e cada um do grupo assume um pouco da responsabilidade, agora é focar no jogo contra o Botafogo, ouvir o Jersinho e corrigir os erros para voltar a vencer na próxima rodada - declara Zé Carlos.Após o período em que ficou no banco de reservas, Zé Carlos reconhece que é preciso mostrar muito serviço para manter sequência de jogos e reconquistar confiança da torcida.

- A confiança que todos tinham sobre minhas atuações nos jogos sempre foi muito importante para mim, então, independente se serei ou não acionado, continuarei me dedicando a essa camisa, pois uma coisa é certa e eu falo sobre isso desde que retornei ao Brusque, quero fazer história por aqui, deixar meu legado, meu nome registrado - conclui.