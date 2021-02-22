Zé Carlos pede tranquilidade e pés no chão no Campeonato Catarinense

Em sua nona participação no Campeonato Catarinense, o goleiro Zé Carlos prefere não cravar o favoritismo projetado pela torcida, mas diz que o Marreco tem capacidade de ir muito além. O arqueiro também já defendeu as cores do Avaí, Criciúma, Concórdia e, inclusive, Marcílio Dias, primeiro adversário do Bruscão, na próxima quarta-feira (24), às 19h, no estádio Hercílio Luz.- Eu não gosto de bater o martelo em nada, principalmente no futebol, onde só podemos comemorar ou chorar, após o apito final, mas posso dizer que nosso time tem toda capacidade e força para brigar, sim, pelo título. Batemos na trave na temporada passada, o nosso time continua muito forte, mas como sempre digo, humildade e pés no chão, além da entrega dentro de campo, são essenciais para ir longe em qualquer competição - dispara Zé Carlos.Ainda sem saber se será o goleiro titular, ele adianta que fará o seu papel como profissional e admirador do clube, estando dentro das quatro linhas ou não.