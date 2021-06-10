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Zaracho testa positivo para Covid-19 e fica afastado do Atlético-MG

O jogador já está fora dos treinamentos e deverá desfalcar a equipe por 15 dias...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 19:42

LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 19:42
Crédito: O Galo confirmou o caso do argentino que ficará fora da equipe por várias partidas-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG informou nesta quinta-feira, 10 de junho, que o meia argentino Matías Zaracho testou positivo para a Covid-19. O jogador já está afastado dos trabalhos com o elenco e vai seguir o protocolo elaborado pelo departamento médico do clube, ficando em isolamento. O Galo afirmou, em nota, que o jogador está assintomático. Será o segundo afastamento do meia argentino por questões de saúde. Zaracho já havia testado positivo para o novo coronavírus em 2020 quando ainda jogava pelo Racing-ARG. Como está sem sintomas, ele deve ser afastado por 10 dias. Assim, Zaracho ficará de fora de jogos do alvinegro pelo Brasileiro da Copa do Brasil, contra o Remo, disputado nesta quinta-feira, 10. O jogador também não estará em campo também diante do São Paulo e Internacional. nos dias 13 e 16 de junho. Com Zaracho fora, o técnico Cuca terá mais um desfalque no elenco. O treinador não contará com seis atletas: Savarino (Venezuela), Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Vargas (Chile), todos convocados para a Copa América. Eles só voltam em julho. Além deles, o goleiro Rafael se recupera de lesão no joelho. Esta será a segunda vez que Zaracho desfalca o Galo na temporada.No mês abril, ele ficou afastado por conta de uma lesão no tornozelo direito.

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