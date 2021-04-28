Zaracho será reavaliado no Galo e pode ficar de fora da equipe nas próximas partidas do alvinegro

O Atlético-MG está tendo um volume considerável de frequentadores no seu departamento médico. E, alguns casos preocupam o torcedor, como do meia Zaracho que deixou o jogo contra o América de Cali, pela Libertadores, com problemas no tornozelo. O clube comunicou que não houve fratura no local após exames mais detalhados. Porém, o jogador passará por mais avaliações para saber exatamente a gravidade da lesão e iniciar o tratamento na fisioterapia.Zaracho não atuará pelo Galo nos próximos jogos do time, contra o Tombense, nas semifinais do Mineiro, e Cerro Porteño, na terça-feira, 4 de maio, na Libertadores. O prazo de ausência pode ser maior, dependendo do diagnóstico da lesão no tornozelo. As duas lesões tem sido lamentadas pelos torcedores, pois Zaracho finalmente convencera Cuca de que não poderia ficar de fora do time. O argentino vinha tendo boas atuações no meio de campo alvinegro. Já Rafael, era pedido pelos atleticanos como titular do gol, no lugar de Everson. Próximos jogos​No sábado, 1º de maio, o Galo encara o Tombense, às 16h30, no Independência, pela partida de ida as semifinais do Campeonato Mineiro. Já na Libertadores, o alvinegro volta a campo no dia 4 de março, terça-feira, contra o Cerro Porteño, no Mineirão.