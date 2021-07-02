Zaracho fala sobre parceria com Nacho e se diverte com o apelido da torcida para a dupla: 'Zanacho'

Zaracho e Nacho Fernández fizeram uma dupla perfeita na vitória do Galo sobre o Atlético-GO, com dois cada nos 4 a 1 da partida. E, os argentinos do time alvinegro fizeram a festa dos torcedores, que deram até apelido para os dois juntos: “Zanacho”. O jogador atleticano se divertiu com o carinho da torcida e comentou sobre o entrosamento com o companheiro de time. Zaracho. também falou sobre sua recuperação da Covid-19, doença que teve de lidar por duas vezes e das suas facilidades em atuar em mais de uma posição em campo, o que agrada Cuca. Confira nos vídeos da matéria as declarações de Zaracho. Zaracho teve uma noite de artilheiro (Pedro Souza/Atlético-MG)