Zaracho e Nacho: noite inspirada dos 'Hermanos' do Galo na goleada sobre o Atlético-GO

Em uma noite inspirada dos argentinos alvinegros, Nacho e Zaracho, o Atlético voltou a mostrar um bom futebol e teve a prova da falta que faz sua legião estrangeira, que também teve o retorno de Savarino, que estava na Copa América. A dupla de “Hermanos” marcou dois gols cada e garantiu os três pontos para o alvinegro com a goleada de 4 a 1 sobre o Atlético-GO. Confira como foram os gols dos argentinos atleticanos. Nacho se recuperou da Covid-19 e comandou o meio de campo alvinegro-(Pedro Souza/Atlético-MG)