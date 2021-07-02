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Zaracho e Nacho: noite inspirada dos 'Hermanos' do Galo na goleada sobre o Atlético-GO

A dupla marcou dois gols cada e garantiram os três pontos para o time mineiro...
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Publicado em 

01 jul 2021 às 21:26

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 21:26

Em uma noite inspirada dos argentinos alvinegros, Nacho e Zaracho, o Atlético voltou a mostrar um bom futebol e teve a prova da falta que faz sua legião estrangeira, que também teve o retorno de Savarino, que estava na Copa América. A dupla de “Hermanos” marcou dois gols cada e garantiu os três pontos para o alvinegro com a goleada de 4 a 1 sobre o Atlético-GO. Confira como foram os gols dos argentinos atleticanos. Nacho se recuperou da Covid-19 e comandou o meio de campo alvinegro-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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