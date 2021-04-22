Zaracho e Nacho Fernández se salvam no empate do Galo com o Deportivo La Guaira

A noite de futebol do Galo na estreia da Libertadores não foi boa. O empate diante do Deportivo La Guaira, da Venezuela, expôs mais uma vez problemas que o time vem apresentando desde o início da temporada. Na jornada de falta de inspiração, dois argentinos se sobressaíram e ajudaram o time a evitar uma derrota logo de cara na competição sul-americana. Zaracho e Nacho Fernández conseguiram imprimir juntos, uma dinâmica diferente no meio de campo alvinegro, o que era pedido pelo torcedor há tempos. Zaracho entrou pela primeira vez em campo com Cuca e além de ter jogado bem, fez o gol salvador para o time mineiro. E, com a sua estada em campo, Nacho cresceu no jogo, pois teve como dividir mais as funções na armação da equipe. Ele destacou a força do time pelos lados do campo, o que ajudou na busca pelo empate. - Creio que as pontas dos dois lados estiveram bem no jogo, encontramos a partida por fora. Chegamos ao centro também. Poder tentar finalizar e buscar o gol. Por fora é que tivemos mais ganhos - disse. Já Nacho Fernández disse que o time precisa evoluir para encarar o duelo contra o América de Cali-COL, terça-feira, 27 de abril, no Mineirão. - Sempre trato de participar do jogo. Queríamos ganhar, mas não conseguimos. Temos que pensar na próxima partida. Sempre há coisas para corrigir, vamos trabalhar na semana para corrigir os erros e tentar evoluir adiante-disse. Próximos jogos Pela Libertadores, o Galo encara o América de Cali-COL, na terça-feira, 27 de abril, às 21h30, no Mineirão, pela segunda rodada da competição. Antes, no sábado, 24, recebe o Athletic, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.