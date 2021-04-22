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futebol

Zaracho e Nacho Fernández se salvam no empate do Galo com o Deportivo La Guaira

Os dois meias mostraram que jogam melhor juntos, colocando uma "pulga" atrás da orelha de Cuca na armação da equipe...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 23:14

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 23:14
Crédito: Zaracho fez o gol que salvou o Galo da derrota na Venezuela- (MANAURE QUINTERO / AFP / POOL
A noite de futebol do Galo na estreia da Libertadores não foi boa. O empate diante do Deportivo La Guaira, da Venezuela, expôs mais uma vez problemas que o time vem apresentando desde o início da temporada. Na jornada de falta de inspiração, dois argentinos se sobressaíram e ajudaram o time a evitar uma derrota logo de cara na competição sul-americana. Zaracho e Nacho Fernández conseguiram imprimir juntos, uma dinâmica diferente no meio de campo alvinegro, o que era pedido pelo torcedor há tempos. Zaracho entrou pela primeira vez em campo com Cuca e além de ter jogado bem, fez o gol salvador para o time mineiro. E, com a sua estada em campo, Nacho cresceu no jogo, pois teve como dividir mais as funções na armação da equipe. Ele destacou a força do time pelos lados do campo, o que ajudou na busca pelo empate. - Creio que as pontas dos dois lados estiveram bem no jogo, encontramos a partida por fora. Chegamos ao centro também. Poder tentar finalizar e buscar o gol. Por fora é que tivemos mais ganhos - disse. Já Nacho Fernández disse que o time precisa evoluir para encarar o duelo contra o América de Cali-COL, terça-feira, 27 de abril, no Mineirão. - Sempre trato de participar do jogo. Queríamos ganhar, mas não conseguimos. Temos que pensar na próxima partida. Sempre há coisas para corrigir, vamos trabalhar na semana para corrigir os erros e tentar evoluir adiante-disse. Próximos jogos Pela Libertadores, o Galo encara o América de Cali-COL, na terça-feira, 27 de abril, às 21h30, no Mineirão, pela segunda rodada da competição. Antes, no sábado, 24, recebe o Athletic, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

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