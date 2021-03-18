Zaracho é desconvocado da seleção argertina e reforçará o Atlético-MG no Campeonato Mineiro

O meia-atacante Matías Zaracho foi desconvocado da seleção argentina sub-23 e ficará à disposição do Galo para a sequência do Campeonato Mineiro. Ele ficaria três rodadas fora da equipe. Zaracho estava na lista do técnico Fernando Batista, para enfrentar a seleção japonesa, nos dias 26 e 29 de março, em dois amistosos. As partidas seguem marcadas, mas a lista de atletas sofreu várias alterações, além de meia fora. O argentino não estaria à disposição de Cuca nos jogos contra a Caldense, dia 24, América-MG, dia 28, e Pouso Alegre, no dia 31. Todavia, as datas podem ser alteradas, já que o Estadual será paralisado a partir de segunda-feira, 22. Haverá uma reunião entre a FMF e autoridades de saúde do Governo de Minas Gerais, quando uma decisão definitiva será tomada. O estado está na Onda Roxa, o mais alto nível restritivo para combater a propagação da Covid-19.