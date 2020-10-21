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futebol

Zaracho é apresentado pelo Galo e garante estar pronto para jogar

O meia argentino foi contratado até outubro de 2025 e custou mais de R$ 33 milhões aos cofres do time alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 14:04

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 14:04

Crédito: Zaracho vestiu a camisa de jogo do Atlético-MG e disse que pode jogar em várias partes do meio de campo-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O meia argentino Matías Zaracho, de 22 anos, foi apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira, 21 de outubro, na Cidade do Galo. O jogador , que estava treinando no Atlético-MG, assinou contrato até outubro de 2025. Zaracho ainda tem de ter o seu acordo registrado no BID, da CBF, para ter condições legais de jogo. Vindo do Racing, o meio de campo falou da chegada ao Galo, considerando um salto na carreira e como foi convencido por Sampaoli a jogar em Minas. - O Sampaoli me ligou e me deu boas referências do clube e de como vai ser a situação. Não pensei, disse a ele que tinha muita vontade de vir. Falei com o clube, dessa vontade de dar esse salto. Contente por estar aqui hoje, poder me mostrar e dar muitas alegrias para o torcedor e para a instituição.Tenho muitas expectativas de poder conquistar muitas coisas aqui-disse. Zaracho também falou que não terá problemas de adaptação à equipe mineira, seja qual for a posição. - Tenho falado pouco com ele, mas tenho visto que ele tem uma boa ideia de jogo, parecida com a que tinha no Racing, com Sebastian (Beccacece). Acredito que seja um jogo muito dinâmico, muito lindo e que vai me fazer crescer muito aqui. Zaracho explicou como pode jogar, sendo útil em vários em setores do campo. - Quando era menino, jogava mais pela ponta. Depois fui me sentindo melhor pelo meio. Me sinto muito cômodo pelo meio e creio que vou render mais-explicou o meia, que afirmou estar em forma para poder ajudar o Galo. - Por essa parte estou tranquilo. Não jogo desde que começou a pandemia. Depois, não pude estar em campo. Estou bem fisicamente para jogar uma partida inteira e é o técnico que vai decidir-concluiu.

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