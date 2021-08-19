Zaracho celebra classificação às semis e campanha única ao eliminar Boca e River na Libertadores

A brilhante partida que o Atlético-MG fez diante do River Plate, derrotando os argentinos por 3 a 0, teve no meia Zaracho, que marcou duas vezes (Hulk completou o placar) um dos grandes protagonistas da classificação do alvinegro às semifinais da Libertadores, quando encara o Palmeiras, nos dias 21 e 28 de setembro. Um dos gols de Zaracho, foi um voleio perfeito, ao estilo Bebeto, após um passe preciso de Hulk. Esse tento abriu o placar e o caminho para a vitória e confirmação da vaga alvinegra, que também venceu em Buenos, por 1 a 0, se mantendo invicto, como a melhor equipe da Libertadores até o momento. O argentino celebrou a vaga, mas também a campanha histórica do Galo nesta edição do torneio continental. O Galo despachou dois gigantes do futebol sul-americano, Boca e River, na mesma competição. Somente o Independiente Del Valle havia conseguido esse feito, em 2016, também na Libertadores. O feito é inédito para clubes brasileiros, que sempre sofrem ao encarar as duas equipes argentinas. O time mineiro eliminou o Boca nas oitavas de final e agora o River nas quartas da Libertadores. Zaracho classificou este jogo como o melhor atuando pelo time atleticanos. Confira os vídeos da matéria as declarações do jogador alvinegro. Zaracho marcou dois gols diante do River, sendo que o primeiro foi uma "pintura" no Mineirão-(Pedro Souza/Atlético-MG)