Zaniolo, da Itália, rompe ligamento do joelho esquerdo e será baixa na Roma

Crédito: MAURICE VAN STEEN / AFP

A Roma confirmou nesta terça-feira que o meio-campista Nicolò Zaniolo, de 21 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória da seleção italiana sobre a Holanda, por 1 a 0, pela Liga das Nações, na última segunda-feira.

O atleta se chocou com o meia Van de Beek aos 39 minutos do primeiro tempo e teve que ser substituído. Após o jogo, os médicos da Itália confirmaram que o jogador havia sofrido uma entorse no joelho, mas que apenas com exames complementares, realizados nesta terça, poderiam constatar ou não uma lesão.

Segundo informou a Roma, Zaniolo será operado nesta quarta-feira, no hospital Villa Stuart, que fica na capital italiana. O clube, entretanto, não divulgou um prazo de recuperação para o jogador, que certamente só voltará a atuar em 2021.

DRAMA REPETIDO​Zaniolo tem o dobro de motivos para se lamentar pela lesão sofrida. Em janeiro deste ano, o jogador da Roma sofreu a mesma ruptura do ligamento cruzado anterior só que no joelho direito, e partida contra a Juventus pelo Campeonato Italiano. O meia passou por cirurgia e só voltou a jogar em julho, após a volta do futebol no País da Bota por conta do coronavírus.Nas redes socias, Zaniolo agradeceu o carinho que recebeu de torcedores de vários clubes e também de times italianos.