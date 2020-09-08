Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zaniolo, da Itália, rompe ligamento do joelho esquerdo e será baixa na Roma

Atleta sofreu o mesmo tipo de lesão em janeiro, porém, no joelho direito e precisou ficar afastado dos gramados por seis meses. Meia passará por cirurgia nesta quarta-feira...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 15:40
Crédito: MAURICE VAN STEEN / AFP
A Roma confirmou nesta terça-feira que o meio-campista Nicolò Zaniolo, de 21 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória da seleção italiana sobre a Holanda, por 1 a 0, pela Liga das Nações, na última segunda-feira.
O atleta se chocou com o meia Van de Beek aos 39 minutos do primeiro tempo e teve que ser substituído. Após o jogo, os médicos da Itália confirmaram que o jogador havia sofrido uma entorse no joelho, mas que apenas com exames complementares, realizados nesta terça, poderiam constatar ou não uma lesão.
Segundo informou a Roma, Zaniolo será operado nesta quarta-feira, no hospital Villa Stuart, que fica na capital italiana. O clube, entretanto, não divulgou um prazo de recuperação para o jogador, que certamente só voltará a atuar em 2021.
DRAMA REPETIDO​Zaniolo tem o dobro de motivos para se lamentar pela lesão sofrida. Em janeiro deste ano, o jogador da Roma sofreu a mesma ruptura do ligamento cruzado anterior só que no joelho direito, e partida contra a Juventus pelo Campeonato Italiano. O meia passou por cirurgia e só voltou a jogar em julho, após a volta do futebol no País da Bota por conta do coronavírus.Nas redes socias, Zaniolo agradeceu o carinho que recebeu de torcedores de vários clubes e também de times italianos.
- Para muitas, muitas pessoas que têm perguntado como estou, esta manhã fui submetido a exames médicos que revelaram uma ruptura do ligamento cruzado do meu joelho esquerdo. Agradeço a todos vocês, os que são torcedores da Roma e os que não são, pelo apoio… Volto em breve - disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados