Zanetti, vice-presidente da Inter, fecha as portas para saída de Lautaro

Javier Zanetti, vice-presidente da Inter de Milão, afirmou em entrevista para a “Fox Sports” que Lautaro Martínez não está para sair do clube italiano. O veterano e ídolo do clube fez questão de fechar um pouco mais as portas para o Barcelona, que busca um novo atleta para o lugar de Luis Suárez.

- Lautaro tem claro que está em um grande clube. O vejo muito feliz na Inter, em um futebol que não é fácil. Ele sabe que é o presente e futuro da Inter. É normal que grandes clubes se interessem por jogadores que jogam bem e são jovens, mas Lautaro é nosso patrimônio, como os outros jovens atletas da equipe.Os agentes do atacante argentino já estão em Milão e devem se reunir com dirigentes italianos para buscar uma renovação contratual e dar fim aos rumores sobre uma possível saída do camisa 10 nesta janela de transferências. Atualmente, Lautaro possui vínculo com a Inter até 2023, mas deve ampliar o tempo e aumentar seu salário.