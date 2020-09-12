Zaha marca, Guaita brilha e Crystal Palace vence Southampton em casa

Em sua primeira partida na nova temporada da Premier League, o Crystal Palace começou vencendo. Em casa, Zaha marcou o único gol do triunfo sobre o Southampton.
SALVOUGuaita teve uma grande atuação e fez milagres atrás. O goleiro espanhol salvou, pelo menos, três grandes chances do Southampton de marcar.
ARTILHEIRODestaque do Crystal Palace na última temporada, Zaha começou em grande estilo. O atacante marcou um bonito gol e ainda marcou um segundo, mas foi anulado pelo VAR por impedimento. Ele teve uma chance no final, mas acabou perdendo.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNa terça-feira (15), o Crystal Palace enfrenta o Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa, às 15h45 (horário de Brasília). Pela mesma competição, o Southampton recebe o Brentford, na quarta-feira, às 15h45.