Zagueiro Wellington e atacante Ewandro são contratados pelo Náutico

Apesar de se movimentar nos bastidores para trazer um goleiro após as saídas de Anderson e Alex Alves, outros setores do campo não estão ficando em "segundo plano" e a prova disso foram os anúncios recentes feitos pelo Timbu de duas contratações.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Uma delas foi a do zagueiro Wellington, nome que disputou a última temporada pelo CSA, mas que acabou tendo poucas oportunidades. Foram apenas sete jogos disputados com um gol marcado pelo defensor de 30 anos de idade.

Essa não será sua primeira experiência no futebol pernambucano já que, em 2016, quando ainda tinha seus direitos ligados ao Palmeiras (seu clube formador), ele passou um rápido período de empréstimo no Santa Cruz onde também realizou somente sete partidas.

O outro nome anunciado pelo Náutico nas redes sociais foi o do atacante Ewandro, nome de 25 anos que estava no CRB e tem formação nas categorias de base do São Paulo. Diferente de Wellington, ele teve um considerável acúmulo de minutos no futebol de Alagoas, mas apresentou um desempenho de apenas três gols em 28 partidas disputadas.