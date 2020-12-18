Zagueiro Wallace mira vitória do Malatyaspor em confronto direto pelo G4 no Campeonato Turco

Crédito: Divulgação/Yeni Malatyaspor

Com uma sequencia de sete partidas de invencibilidade e apenas uma derrota nos últimos onze jogos, o Malatyaspor, do zagueiro brasileiro Wallace, está a uma vitória de entrar de vez na briga por uma das vagas nas competições europeias da próxima temporada.

O time, que enfrenta o Kasimpasa, em casa, neste sábado, bateu o Fenerbahce na ultima rodada por 3 a 0, ficando a três pontos de distância do Besiktas, que ocupa a quarta colocação. A diferença entre o Malatyaspor e o Kasimpasa é de apenas dois pontos.A reação do Malatyaspor na competição coincide com a chegada de Wallace, que estreou na quarta rodada, quando a equipe tinha duas derrotas em um empate. De lá pra cá, foram 4 vitórias, três empates e somente uma derrota.

- Nossa briga tem que ser da metade pra cima na tabela. Uma vitória pode nos colocar até na quarta colocação, dependendo de outros resultados. Graças a Deus tenho conseguido fazer boas partidas e ajudar a equipe. Preservamos alguns jogadores no meio de semana, na Copa da Turquia e, mesmo assim, conseguimos uma boa vitória, provando que o grupo todo tem qualidade – destacou o brasileiro, que lidera a equipe em rebatidas.