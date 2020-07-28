Zagueiro vive expectativa pelo retorno do futebol na Malásia

Crédito: Renan Alves, do Kedah, voltou aos treinamentos e comentou sobre a expectativa para o retorno do futebol na Malásia (Divulgação/Kedah FA

Foram quase três meses no Brasil e mais 14 dias de quarentena na Malásia. Mas o zagueiro Renan Alves, do Kedah, voltou a sentir a felicidade de treinar novamente com o grupo nesta segunda-feira. O jogador comemorou a volta e destacou a expectativa para o reinício do campeonato do país no dia 26 de agosto.

- Fiz um trabalho em campo reduzido. E para o primeiro dia, pelo tempo que fiquei parado, me sai bem - comentou, e em seguida completou.

- É bom voltar. Estava na expectativa para voltar aos treinamentos. Estava com saudade do ambiente e do clima com os amigos. Fiz um treino leve e bateu um pouco de cansaço pelo tempo parada. Agora é manter o ritmo. Fazer academia direto para voltar a forma física o mais rápido possível - disse Renan Alves.

Atualmente, o Campeonato da Malásia tem 11 brasileiros na elite da modalidade. Entre as atrações está o atacante Diogo, que tem passagens por clubes como Flamengo, Palmeiras e Santos, e hoje defende das cores do Johor Darul Ta’zim (JDT).

Com passagem pelo Gil Vicente, de Portugal, na temporada 2015/16, Renan Alves está no time da Malásia desde o ano passado. O Kedah está em oitavo lugar no campeonato com 4 pontos após quatro jogos até aqui disputados.