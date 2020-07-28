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futebol

Zagueiro vive expectativa pelo retorno do futebol na Malásia

Renan Alves, de 27 anos, do Kedah, comemora a volta da modalidade no país. A Liga da Malásia retornará no dia 26 de agosto. A competição atualmente conta com 11 brasileiros...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 15:22
Crédito: Renan Alves, do Kedah, voltou aos treinamentos e comentou sobre a expectativa para o retorno do futebol na Malásia (Divulgação/Kedah FA
Foram quase três meses no Brasil e mais 14 dias de quarentena na Malásia. Mas o zagueiro Renan Alves, do Kedah, voltou a sentir a felicidade de treinar novamente com o grupo nesta segunda-feira. O jogador comemorou a volta e destacou a expectativa para o reinício do campeonato do país no dia 26 de agosto.
- Fiz um trabalho em campo reduzido. E para o primeiro dia, pelo tempo que fiquei parado, me sai bem - comentou, e em seguida completou.
- É bom voltar. Estava na expectativa para voltar aos treinamentos. Estava com saudade do ambiente e do clima com os amigos. Fiz um treino leve e bateu um pouco de cansaço pelo tempo parada. Agora é manter o ritmo. Fazer academia direto para voltar a forma física o mais rápido possível - disse Renan Alves.
Atualmente, o Campeonato da Malásia tem 11 brasileiros na elite da modalidade. Entre as atrações está o atacante Diogo, que tem passagens por clubes como Flamengo, Palmeiras e Santos, e hoje defende das cores do Johor Darul Ta’zim (JDT).
Com passagem pelo Gil Vicente, de Portugal, na temporada 2015/16, Renan Alves está no time da Malásia desde o ano passado. O Kedah está em oitavo lugar no campeonato com 4 pontos após quatro jogos até aqui disputados.
- Quero voltar a jogar logo. Estou mais preocupado em voltar a minha forma física o mais rápido. Quando voltar, quero retomar bem. Tenho que correr duas vezes mais. Está em cima o campeonato e tenho que treinar muito para já ir para o nosso jogo da volta - frisou.

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