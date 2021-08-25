Zagueiro Victor Ramos quer o CRB ligado para seguir evoluindo

Hoje no CRB, o zagueiro Victor Ramos, com passagens pelo Palmeiras, Vasco e Vitória, quer uma ótima sequência da equipe alagoana neste ano. Para ele, o elenco alvirrubro tem tudo para fazer um grande segundo semestre.- Estamos nos dedicando muito para que esse segundo semestre seja de alto nível para o clube. O grupo está muito motivado e focado nesta sequência. Temos tudo para fazer uma boa sequência nos próximos meses.