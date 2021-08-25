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Zagueiro Victor Ramos quer o CRB ligado para seguir evoluindo

Clube alagoano vem crescendo na Série B e quer conseguir acesso para a primeira divisão...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 15:53

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 15:53

Crédito: Divulgação / CRB
Hoje no CRB, o zagueiro Victor Ramos, com passagens pelo Palmeiras, Vasco e Vitória, quer uma ótima sequência da equipe alagoana neste ano. Para ele, o elenco alvirrubro tem tudo para fazer um grande segundo semestre.- Estamos nos dedicando muito para que esse segundo semestre seja de alto nível para o clube. O grupo está muito motivado e focado nesta sequência. Temos tudo para fazer uma boa sequência nos próximos meses.
Segundo Ramos, o objetivo do clube é fazer um grande returno na Série B.Agora é focar tudo no segundo turno para chegarmos aos nossos objetivos na competição. Vamos pensar jogo a jogo, rodada a rodada, para alcançarmos nossas metas em 2021 - afirmou o zagueiro sobre o futuro da equipe.

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