Zagueiro Victor Cardozo projeta boa campanha do Pathum, da Tailândia na Champions da Ásia

O experiente zagueiro brasileiro Victor Cardozo foi um dos destaques da classificação do BG Pathum United para a Liga dos Campeões da Ásia, que para o time tailandês se iniciará no próximo dia 15. Artilheiro da equipe no título nacional da temporada 20/21, o fluminense de Sapucaia acredita numa boa campanha do Pathum no torneio:- Trata-se da competição mais relevante do continente e alvo dos maiores clubes asiáticos. Esperamos trilhar uma trajetória digna, com resultados que surpreendam muita gente e que nos leve a uma ótima colocação. Com a ajuda de Deus, iremos brilhar - afirmou.