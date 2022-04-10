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Zagueiro Victor Cardozo projeta boa campanha do Pathum, da Tailândia na Champions da Ásia

Brasileiro comentou sobre o grupo no qual ficou o time tailandês no torneio continental...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 06:50

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 06:50

O experiente zagueiro brasileiro Victor Cardozo foi um dos destaques da classificação do BG Pathum United para a Liga dos Campeões da Ásia, que para o time tailandês se iniciará no próximo dia 15. Artilheiro da equipe no título nacional da temporada 20/21, o fluminense de Sapucaia acredita numa boa campanha do Pathum no torneio:- Trata-se da competição mais relevante do continente e alvo dos maiores clubes asiáticos. Esperamos trilhar uma trajetória digna, com resultados que surpreendam muita gente e que nos leve a uma ótima colocação. Com a ajuda de Deus, iremos brilhar - afirmou.
Estão no grupo do BG Pathum United, o Jeonman Dragons, o Melbourne City e o United City. A estreia será contra o time australiano. Victor faz questão de destacar o equilíbrio da competição:
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- Há clubes japoneses, sul-coreanos, chineses, tailandeses, que vem crescendo bastante e de outros centros em ascensão. A cada ano a disputa fica mais acirrada. Será necessário um esforço extra- definiu.
Crédito: VictorCardozoanalisaogrupodesuaequipenaChampionsAsiática(Fotp:Divulgação/Instagram

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