Zagueiro Victor Cardozo é eleito o melhor estrangeiro da Thai League

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O brasileiro Victor Cardozo foi eleito o melhor jogador estrangeiro da última liga tailandesa de futebol. Zagueiro do BG Pathum United, Victor foi o grande destaque da campanha vitoriosa de sua equipe na competição. Artilheiro do time e líder da defesa menos vazada do campeonato, o fluminense de Sapucaia comemorou o prêmio.

- É mais um fato especial que ocorre na melhor temporada da minha carreira. Agradeço a Deus por ter sido eleito o melhor entre tantos atletas estrangeiros de qualidade incontestável que atuam aqui na Tailândia. Sinto um orgulho imenso - disse.

Victor e seus companheiros disputam nesse momento a Liga dos Campeões da Ásia. Com três rodadas jogadas na primeira fase, a equipe está em segundo no grupo F com seis pontos ganhos. De acordo com o defensor, as chances de classificação são reais.