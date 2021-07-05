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futebol

Zagueiro Victor Cardozo é eleito o melhor estrangeiro da Thai League

Brasileiro foi o artilheiro da sua equipe na competição e garantiu prêmio individual...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 18:15
Crédito: Divulgação
O brasileiro Victor Cardozo foi eleito o melhor jogador estrangeiro da última liga tailandesa de futebol. Zagueiro do BG Pathum United, Victor foi o grande destaque da campanha vitoriosa de sua equipe na competição. Artilheiro do time e líder da defesa menos vazada do campeonato, o fluminense de Sapucaia comemorou o prêmio.
- É mais um fato especial que ocorre na melhor temporada da minha carreira. Agradeço a Deus por ter sido eleito o melhor entre tantos atletas estrangeiros de qualidade incontestável que atuam aqui na Tailândia. Sinto um orgulho imenso - disse.
Victor e seus companheiros disputam nesse momento a Liga dos Campeões da Ásia. Com três rodadas jogadas na primeira fase, a equipe está em segundo no grupo F com seis pontos ganhos. De acordo com o defensor, as chances de classificação são reais.
- Restam três partidas e acredito que vencendo duas delas estaremos perto do nosso objetivo. Fico feliz por ter sido o melhor do último jogo, pois quando isso acontece, nossa confiança aumenta - encerrou.

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